Подмосковье 07 сентября 2023, 14:38 Более 300 новых дорожных знаков установили в Солнечногорске с начала года Пресс-служба администрации города или района

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На дорогах городского округа Солнечногорск установили еще 345 знаков с начала года. Из них 134 появились на магистралях и 211 — на муниципальных трассах.

Новые знаки появились на потенциально опасных участках в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«В Подмосковье с начала года обустроили больше восьми тысяч знаков направления поворота. Они установлены на виражах и в обязательном порядке присутствуют на поворотах с радиусом менее 30 метров», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также в городском округе Солнечногорск ведется работа по обустройству искусственных неровностей и нанесению разметки на дорогах. С начала года в муниципалитете нанесли свыше 93 километров разметки и обустроили около 80 искусственных дорожных неровностей.

«В Солнечногорске интенсивно развивается транспортная инфраструктура, появляются новые дороги и открываются новые маршруты. А значит, и вопросам безопасности необходимо уделять не меньше внимания», — отметил председатель комиссии по дорожному хозяйству и транспорту Общественной палаты Солнечногорска Юрий Шмаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности.