Подмосковье 04 апреля 2023, 17:56 Более 300 недоношенных детей прошли реабилитацию в перинатальном центре в Наро-Фоминске за год

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Врачи перинатального центра в Наро-Фоминске в 2022 году помогли пройти реабилитацию 300 недоношенным малышам. Сейчас в медучреждении под постоянным наблюдением специалистов находятся 24 ребенка.

Наро-Фоминский перинатальный центр известен далеко за пределами города и области. Руководитель ранней реабилитации центра Екатерина Зозуля отметила, что за помощью обращаются из Москвы, Смоленской области и Орла. Так, двухнедельную реабилитацию в Наро-Фоминске проходит годовалая девочка из Москвы. Она появилась на свет на 24-й неделе. Вес при рождении составлял 580 граммов, рост — 30 сантиметров.

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«Мы состоим в чате по недоношенным деткам Москвы и области, и очень рекомендовали мамочки попасть на реабилитацию именно сюда», — отметила мама девочки Анна.

Реабилитация в центре помогла девочке стать более коммуникабельной — она начала общаться с другими пациентами в игровой. Также маленькой пациентке нравится комната чувств, где она проходит процедуры, рассчитанные на мелкую моторику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области особое внимание уделяют работе с детскими врачами. По его словам, власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.

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