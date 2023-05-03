Подмосковье 03 мая 2023, 16:45 Более 300 летних кафе будут работать в Подмосковье в майские праздники Источник фото: ресторан " Osteria di campagna"

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Более 300 летних кафе будут работать в Московской области в майские выходные. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В этом сезоне в Подмосковье планируется открыть более 800 летних кафе, не менее 300 из них на участках, которые находятся в муниципальной и неразграниченной госсобственности», — заявил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Летом такие веранды популярны у туристов. В этот период в меню добавляют холодные напитки, блюда со свежими овощами, зеленью и фруктами. Также растет спрос на мороженое, десерты и холодный кофе.

В Подмосковье веранды делают из дерева, оформляют живыми цветами снаружи и внутри. Некоторые обустраивают их в стиле лофт, когда дерево совмещают с металлическими конструкциями. В оформлении используют декоративный камень, стабилизированный мох и высаживают живые изгороди. Для холодных вечеров рестораторы закупают пледы и обогреватели.

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