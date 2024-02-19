Подмосковье 19 февраля 2024, 18:05 Более 300 компаний воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров в Подмосковье с осени Unsplash

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Онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» запустили осенью прошлого года. За это время его услугами воспользовались 330 подмосковных компаний.

«Больше всего заявок поступило по вопросам участия в международных выставках и бизнес-миссиях, а также много запросов на первичную консультацию. В топ интересующих стран для экспорта вошли Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, а в топ стран для выставок — ОАЭ, Узбекистан, Египет и Иран», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Сервис помогает компаниям начать экспорт и узнать про меры поддержки. Начинающие экспортеры найдут здесь четкий алгоритм действий от идеи до первой поставки за рубеж. Опытные компании смогут узнать, как расширить географию продаж и получат полезную информацию.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса доступна на подмосковном инвестпортале.

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