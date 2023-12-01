Подмосковье 01 декабря 2023, 14:34 Более 300 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил уборку снега на улицах Пролетарской и Маяковского. Он отметил важность расчистки пешеходных зон и въездов во дворы. Для этого задействовали более 300 коммунальных машин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава округа дал поручение сотрудникам «Объединенного городского хозяйства» исправить все недочеты в ближайшее время.

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«Сегодня для уборки снега на линию вышли более 300 единиц техники и свыше тысячи дворников. Прошли и посмотрели, где есть какие огрехи. Моя оценка — можно убирать лучше. Дал поручение усилиться», — отметил Дмитрий Волошин.

Ранее с подобной проверкой глава побывал на детской площадке вблизи дома № 19 на улице Кирова. Там использовались снегоуборочные машины.

В этом году округ закупил 50 ручных снегоуборщиков. Одна такая машина может работать без перерыва 40 минут.

«С 4 часов утра уже работаем по дорогам и с 6 часов выходим во дворы — и техника, и люди. Глава требует более тщательной уборки, более быстрой, соответственно, будем стремиться», — отметил заместитель главы по вопросам благоустройства Николай Батышев.

На содержании городских служб находятся более 1150 дорог, 600 дворов, 100 парков, скверов и аллей. Коммунальщики заготовили более тысячи тонн реагентов и подготовили свыше 170 снегоуборочных машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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