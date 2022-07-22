facebook_pixel
    22 июля 2022, 23:46

    Более 300 км дорог отремонтируют в Щелкове в этом году

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В городском округе Щелково активно ведутся дорожные работы. Администрация прислушивается к просьбам жителей и учитывает их в ходе ремонта.

    Более 300 км дорог отремонтируют в Щелкове в этом году

    «План ремонта у нас составляется на основании обращений граждан как к губернатору Московской области, так и к главе городского округа Щелково. В течение года мы собираем все предложения и в конце года понимаем, где у нас наиболее разрушенные участки, где больше проблем», — сказал начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации г. о. Щелково Павел Сторожев.

    Более 300 км дорог отремонтируют в Щелкове в этом году | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас несколько улиц уже готовы к приему. Приняты дополнительные меры повышения безопасности не только автомобилистов, но и пешеходов.

    «Мы начали делать дополнительную подсветку пешеходных переходов», — добавил Павел Сторожев.

    Улучшения коснулись не только освещения. Часть дорог будут делать из нового материала.

    Более 300 км дорог отремонтируют в Щелкове в этом году | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мы делаем четыре дороги из нового типа асфальта усовершенствованного, чтобы минимизировать ремонт, да и сократить сроки проведения ремонтных работ на данных дорогах», — сказал начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации г. о. Щелково Павел Сторожев.

    В администрации округа заверили, что после окончания работ пешеходов и автомобилистов ждет комфортное движение по всем отремонтированным участкам дорог.