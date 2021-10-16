Более 300 километров газопроводов проложили по президентской программе в Подмосковье

Протяженность газопроводов, построенных по программе соцгазификации в Московской области, превысила 300 километров. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Министр подчеркнул, что большое количество абонентов не станет причиной снижения давления в газовой трубе.

«Несмотря на масштабы стройки по президентскому проекту соцгазификации, можно не опасаться, что увеличение абонентов станет причиной низкого давления в газовой трубе. Все необходимые технические мероприятия для обеспечения качественной подачи топлива были заранее проработаны и сроки газификации населенных пунктов устанавливались в том числе с учетом этих работ», — пояснил Александр Самарин.

По программе соцгазификации газ еженедельно приходит в дома более тысячи человек в Подмосковье, полностью газифицировано уже 350 населенных пунктов региона. Сейчас строительно-монтажные работы ведут в 268 населенных пунктах. До конца года Мособлгаз построит 800 километров газопроводов по президентскому проекту.

Ранее стало известно, что в Московской области по губернаторской программе с начала года построили 100 километров газораспределительных сетей.