Более 300 километров газопроводов проложили по президентской программе в Подмосковье
Свыше 300 километров газораспределительных сетей построили в Московской области по программе социальной газификации
Протяженность газопроводов, построенных по программе соцгазификации в Московской области, превысила 300 километров. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.
Министр подчеркнул, что большое количество абонентов не станет причиной снижения давления в газовой трубе.
«Несмотря на масштабы стройки по президентскому проекту соцгазификации, можно не опасаться, что увеличение абонентов станет причиной низкого давления в газовой трубе. Все необходимые технические мероприятия для обеспечения качественной подачи топлива были заранее проработаны и сроки газификации населенных пунктов устанавливались в том числе с учетом этих работ», — пояснил Александр Самарин.
По программе соцгазификации газ еженедельно приходит в дома более тысячи человек в Подмосковье, полностью газифицировано уже 350 населенных пунктов региона. Сейчас строительно-монтажные работы ведут в 268 населенных пунктах. До конца года Мособлгаз построит 800 километров газопроводов по президентскому проекту.
Ранее стало известно, что в Московской области по губернаторской программе с начала года построили 100 километров газораспределительных сетей.