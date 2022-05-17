Более 300 кг семян хвойных деревьев посеют в Подмосковье

Работы по посеву семян ели и сосны обыкновенной проводят в Ульянинском и Дмитровском лесных питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области.

Московская область полностью обеспечивает себя посадочным материалом для искусственного лесовосстановления в регионе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Лес начинается именно с посева семян. В двух питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области до конца мая будет высеяно порядка 320 килограмм семян сосны и ели. Уже через два-три года выросшие сеянцы будут использованы при проведении лесовосстановления в Подмосковье», — рассказал Филимонов.

Искусственное лесовосстановление в регионе проводят в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов».

В Ульянинском лесном питомнике засеют участок площадью в три гектара, а в Дмитровском лесном питомнике два гектара.

«Для повышения их грунтовой всхожести — обеспечения появления ранних и дружных всходов и для нормального роста сенцев, семена заранее подвергли стратификации — в течение 30-40 дней выдерживали при пониженных температурах. Непосредственно перед посевом провели протравливание семян и их последующую сушку», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов.