Более 300 каратистов приняли участие в первенстве Московской области

В Солнечногорске прошло первенство Московской области по карате. Жаркие бои провели в ФОКе «Олимп».

В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов более чем из 10 регионов страны. Были среди них и каратисты Москвы и области. Всем от 10 до 20 лет. В финал прошли 20 победителей. Впереди этих ребят ждет первенство России по карате. Пройдет состязание через пару месяцев в столице Башкирии.

«Это довольно эмоциональный вид спорта, в котором развивается боевой дух, качества лидерские и обязательно владение собственным телом на высоком уровне», — отметил директор ФОКа «Олимп» городского округа Солнечногорск Михаил Хорьков.