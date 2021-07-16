Более 300 камер будут следить за ходом капитального ремонта в подмосковных домах

В Подмосковье установили 314 камер видеонаблюдения, чтобы следить за ходом капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

«Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На сегодняшний день видеонаблюдение — это важное средство визуализации контроля для общественности», — пояснил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что следить за выполнением всех ремонтных работ может любой желающий. Это можно сделать со своего компьютера или смартфона.

Сейчас в Подмосковье за ремонтом домов следят 314 камер. Система видеонаблюдения позволяет улучшить качество общественного контроля, а также помогает сотрудникам Центра управления проектами фонда следить из офиса за соблюдением сроков и предотвращать нарушения при ремонте.

«Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

Сервис бесплатный, узнать адреса, где установлены камеры, можно по ссылке.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту. Всего до 2049 года в регионе обновят более 44 тысяч многоквартирных домов.

Адреса и графики проведения работ можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.