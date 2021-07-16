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    16 июля 2021, 07:52

    Более 300 камер будут следить за ходом капитального ремонта в подмосковных домах

    Алена Собкалова

    В Подмосковье установили 314 камер видеонаблюдения, чтобы следить за ходом капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

    Более 300 камер будут следить за ходом капитального ремонта в подмосковных домах

    «Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На сегодняшний день видеонаблюдение — это важное средство визуализации контроля для общественности», — пояснил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

    Он уточнил, что следить за выполнением всех ремонтных работ может любой желающий. Это можно сделать со своего компьютера или смартфона.

    Сейчас в Подмосковье за ремонтом домов следят 314 камер. Система видеонаблюдения позволяет улучшить качество общественного контроля, а также помогает сотрудникам Центра управления проектами фонда следить из офиса за соблюдением сроков и предотвращать нарушения при ремонте.

    «Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

    Сервис бесплатный, узнать адреса, где установлены камеры, можно по ссылке.

    В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту. Всего до 2049 года в регионе обновят более 44 тысяч многоквартирных домов.

    Адреса и графики проведения работ можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.