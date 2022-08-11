Более 300 юных спортсменов примут участие в турнире по дворовому футболу в Красногорске

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 пройдет в Красногорске 14 августа, приуроченный ко Дню физкультурника. Цель этого мероприятия — объединить юных футболистов и выявить новые спортивные таланты, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие 300 юных спортсменов, прошедших отбор в рамках муниципального этапа соревнований. На поле встретятся 13-и и 14-летние мальчики и девочки, в команду можно включать девочек 2007 года рождения и младших игроков при наличии допуска врача. Мероприятие пройдет на базе лыжного стадиона «Зоркий».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что Всероссийский фестиваль дворового футбол для юных спортсменов из Подмосковья является возможностью заявить о себе.

«Популяризация дворовых видов спорта, как и развитие доступной инфраструктуры внутри жилых районов региона — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такие турниры всегда получают положительный отклик не только от участников, но и от родителей», — отметил он.

Победители нынешнего регионального этапа соревнований представят Московскую область на Всероссийских финальных играх. В прошлом году от Подмосковья выступал Подольск.