Подмосковье 14 декабря 2022, 23:11 Более 300 госучреждений Подмосковья проверили на сохранность областного имущества

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Проверки на предмет сохранности и целевого использования областного имущества прошли в государственных учреждениях, подведомственных областным министерствам социальной защиты, образования, культуры и спорта. Всего в проверках участвовали 20 городов Подмосковья.

С начала года проверку прошли 323 объекта капитального строительства общей площадью 344,5 тысячи квадратных метров и 48 земельных участков общей площадью 209 гектаров.

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«Проверочные мероприятия находятся в полномочиях Миноблимущества. Ведомство, являясь собственником недвижимого имущества, осуществляет проверочные мероприятия и не допускает его использование с нарушением законодательства Московской области», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Подобные проверки помогают определить невостребованное имущество, а также оптимизировать расходы и занимаемое пространство в учреждениях.

«Вопросам обеспечения надлежащего и эффективного использования, а также охраны, учета имущества, находящегося в областной собственности, мы уделяем особое внимание», — добавила глава ведомства.

Если в ходе проверки выявлены недочеты и сделаны замечания, например, отсутствие надлежаще оформленной документации, нарушения оперативно устраняются организациями при полном сопровождении сотрудников министерства.

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