Подмосковье 06 июля 2023, 14:04 Более 300 гонщиков выступили на мотофестивале в Солнечногорске

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Ежегодный мотофестиваль Enduro Weekend прошел в городском округе Солнечногорск. На площадке вблизи деревни Болкашино выступили более 300 гонщиков из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Фестиваль продолжался два дня. Гонщики соревновались на специализированных трассах с препятствиями на бездорожье. Заезды проходили в 12 классах для новичков, любителей и профессионалов.

«Изначально была обычная гонка для обычных ребят, чтобы они просто покатались. Постепенно это переросло в большой фестиваль. Теперь к нам приезжают люди со всей России. Особенность солнечногорского мероприятия — количество и разновидность гонок: участвуют новички и любители, женщины и даже дети, а для профессионалов подготавливают специальный заезд», — рассказал организатор фестиваля Виктор Бограт.

Всем спортсменам вручили грамоты, а победителям и призерам — кубки, медали и подарки от спонсоров. Подобные соревнования проходят в Солнечногорске уже в 5-й раз.

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