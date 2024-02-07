Подмосковье 07 февраля 2024, 10:13 Более 300 фонарей установили в Шатуре по проекту «Светлый город» Пресс-служба администрации городского округа Шатура

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Работы по устройству систем наружного освещения провели в Шатуре в 2023 году. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Благоустройство провели в рамках проекта «Светлый город». За год в округе установили более 300 опор, а также заменили более 400 светильников. Так, светлее стало в Шатуре на проспекте Борзова, на Школьной улице, в поселках Шатурторф, Тархановка и Мишеронский, а также на улице Косякова в Рошале.

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