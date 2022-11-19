Подмосковье 19 ноября 2022, 18:52 Более 300 домов отремонтировали в Коломне за 3 года

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За три года в Коломне капитально отремонтировали 325 домов. Сейчас работа продолжается на улице Зеленая в доме 32.

В доме 32 по улице Зеленая в Коломне завершается капитальный ремонт. Привести здание в порядок попросили жители города. Этот дом старый, его фасад обветшал и приобрел неопрятный вид. Местами в доме осыпалась штукатурка.

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Дом утеплили, а в данный момент строители восстанавливают внешний вид дома. Чтобы он выглядел красиво, строителями пришлось постараться. Объект оказался довольно сложным. Дом построен из пеноблоков, части которых отвалились вместе со старой штукатуркой.

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«Блоки были в плачевном состоянии, были напитаны водой и повлекли за собой определенные сложности в работе. На сегодняшний день производим работы по ремонту балконов и не производим работы по оштукатуреванию фасада. В большей части они готовы. Оставшиеся работы произведем в оставшиеся полторы недели», — рассказал генеральный директор компании «Стройразвитие-М» Александр Громов.

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