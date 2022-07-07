Более 300 дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ» в Красногорске восстановили в правах

Еще один дом жилого комплекса «Опалиха ОЗ» в Красногорске получил кадастровый номер. Благодаря этому 316 дольщиков смогут оформить права собственности на свои квартиры.

Дом № 19 стал последним вставшим на кадастр в жилом комплексе. Глава Минжила области Инна Федотова отметила, что событие стало знаковым для всех дольщиков.

Ускорить процесс получения ими своих квартир стало для нас первостепенной задачей и теперь, когда вопрос решен, они могут заняться оформлением права собственности Инна Федотова

Теперь все жители ЖК смогут записать детей в школу или детский сад, а также прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что проблему дольщиков Подмосковья планируют решить к 2023 году.