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    07 июля 2022, 12:46

    Более 300 дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ» в Красногорске восстановили в правах

    Александра Перепечаева

    Еще один дом жилого комплекса «Опалиха ОЗ» в Красногорске получил кадастровый номер. Благодаря этому 316 дольщиков смогут оформить права собственности на свои квартиры.

    Более 300 дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ» в Красногорске восстановили в правах

    Дом № 19 стал последним вставшим на кадастр в жилом комплексе. Глава Минжила области Инна Федотова отметила, что событие стало знаковым для всех дольщиков.

    Ускорить процесс получения ими своих квартир стало для нас первостепенной задачей и теперь, когда вопрос решен, они могут заняться оформлением права собственности

    Инна Федотова

    Теперь все жители ЖК смогут записать детей в школу или детский сад, а также прикрепиться к поликлинике.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что проблему дольщиков Подмосковья планируют решить к 2023 году.