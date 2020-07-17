Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц

Источник фото: телеканал «360»

Вместо двух заявленных лет люди ждали четыре года. Сегодня состоялась последняя проверка Госстройнадзора Московской области, инспекторы должны были убедиться в том, что дом построен качественно.

Источник фото: телеканал «360»

Итог — все 383 квартиры соответствуют требованиям. То есть жильцы получат именно то, за что четыре года назад заплатили деньги.

Тринадцатый корпус — один из девяти жилых домов, которые в две тысяча шестнадцатом году начала строить компания «Урбан групп». Из-за финансовых трудностей застройщик не смог завершить проект. В начале 2019-го на объект вышел технический заказчик Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Источник фото: телеканал «360»

«Предыдущим застройщиком был выполнен только монолитный каркас и 4 этажа кладки. Фонд полностью сделал обследование данного дома. Разработал рабочую документацию, получили госэкспертизу, как на техническую часть, так и на сметную, и завершили строительство данного объекта», — рассказывает техдиректор технического заказчика Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгений Стародубцев.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди сдача еще пяти корпусов. Их планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года. В сентябре приступят к строительству школы и детского сада.