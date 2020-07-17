Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц
Вместо двух заявленных лет люди ждали четыре года. Сегодня состоялась последняя проверка Госстройнадзора Московской области, инспекторы должны были убедиться в том, что дом построен качественно.
Итог — все 383 квартиры соответствуют требованиям. То есть жильцы получат именно то, за что четыре года назад заплатили деньги.
Тринадцатый корпус — один из девяти жилых домов, которые в две тысяча шестнадцатом году начала строить компания «Урбан групп». Из-за финансовых трудностей застройщик не смог завершить проект. В начале 2019-го на объект вышел технический заказчик Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
«Предыдущим застройщиком был выполнен только монолитный каркас и 4 этажа кладки. Фонд полностью сделал обследование данного дома. Разработал рабочую документацию, получили госэкспертизу, как на техническую часть, так и на сметную, и завершили строительство данного объекта», — рассказывает техдиректор технического заказчика Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгений Стародубцев.
Впереди сдача еще пяти корпусов. Их планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года. В сентябре приступят к строительству школы и детского сада.