facebook_pixel
    17 июля 2020, 20:42

    Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц

    Анастасия Максимовских , Екатерина Филимонова , Мария Новикова

    Еще один корпус ЖК «Митино О2» получил заключение Главгосстройнадзора Подмосковья о соответствии. Так что уже через месяц ключи от квартир получат 383 дольщика. Здание полностью готово к эксплуатации: подключены свет и вода, запущены теплосети.
    Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Вместо двух заявленных лет люди ждали четыре года. Сегодня состоялась последняя проверка Госстройнадзора Московской области, инспекторы должны были убедиться в том, что дом построен качественно.

    Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Итог — все 383 квартиры соответствуют требованиям. То есть жильцы получат именно то, за что четыре года назад заплатили деньги.

    Тринадцатый корпус — один из девяти жилых домов, которые в две тысяча шестнадцатом году начала строить компания «Урбан групп». Из-за финансовых трудностей застройщик не смог завершить проект. В начале 2019-го на объект вышел технический заказчик Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

    Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Предыдущим застройщиком был выполнен только монолитный каркас и 4 этажа кладки. Фонд полностью сделал обследование данного дома. Разработал рабочую документацию, получили госэкспертизу, как на техническую часть, так и на сметную, и завершили строительство данного объекта», — рассказывает техдиректор технического заказчика Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгений Стародубцев.

    Более 300 дольщиков ЖК «Митино О2» получат ключи от квартир через месяц | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Впереди сдача еще пяти корпусов. Их планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года. В сентябре приступят к строительству школы и детского сада.