Подмосковье 05 декабря 2023, 12:57 Более 300 директоров ДК и парков Подмосковья примут участие в областной конференции 7 декабря Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Министерство культуры и туризма Московской области проведет конференцию для директоров домов культуры и парков, худруков, представителей администраций городских округов и других экспертов. Цель — повысить эффективность учреждений культуры и компетенции сотрудников.

Форум откроют министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Выступят ведущие специалисты в области маркетинга, экономики, архитектуры, культуры и креативных индустрий.

Реклама

Для участников организуют выставку партнеров и шесть тематических сессий. Обсудят социокультурное проектирование, маркетинг в культуре, возможности развития парков, имущественный комплекс домов культуры, партнерскую сеть ДК и креативные решения для парков.

Участие в конференции примут не менее 300 специалистов из разных городов Подмосковья.

В регионе работают 884 дома культуры, 13 тысяч клубных формирований. Количество парков с 2014 по 2022 год выросло с 25 до 188.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».