Подмосковье 08 июня 2023, 19:24 Более 300 детей из Химок получат бесплатные путевки в летние лагеря

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Этим летом около 300 ребят из Химок бесплатно отдохнут в летних лагерях Подмосковья и Краснодарского края. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«С 1 июня мы открыли 15 пришкольных лагерей, в которых за две смены отдохнут более 1400 детей. Для детей российских военнослужащих, из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья путевки в лагеря бесплатные. Для всех остальных действует льгота — оплатить нужно лишь 10% от стоимости, это около тысячи рублей. Оставшуюся сумму мы компенсируем из городского бюджета», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На базе организаций дополнительного образования «Родник» и «Созвездие» тоже созданы 17 досуговых площадок. Дети от семи до 15 лет будут изучать здесь краеведение, заниматься творчеством и спортом.

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря получат 120 детей сотрудников предприятий, воспитанники спортшкол и секций, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Почти 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья отправятся в санатории у Черного моря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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