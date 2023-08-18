Подмосковье 18 августа 2023, 17:03 Более 300 дачников Подмосковья приняли участие в форуме по вопросам проживания в СНТ пресс-служба Мосэнергосбыта

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Форум «Навстречу СНТ» прошел на площадке правительства Московской области. Более 300 дачников приняли участие в мероприятии.

На данный момент в Подмосковье более четырех миллионов садоводов-дачников, которые проживают в 12 тысячах СНТ. Министерство имущественных отношений Московской области регулярно проводит с ними встречи и обсуждает различные вопросы, включая проведение дачной амнистии, внесение сведений в ЕГРН, электроснабжение и многое другое.

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«К слову сказать, наш регион является лидером и по количеству недвижимости, и по количеству садовых товариществ. Безусловно, такое огромное хозяйство требует и защиты имущества, и полноценного качественного обеспечения со стороны ресурсоснабжающих организаций для комфортного проживания жителей», — заявил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

В конце мероприятия 21 председателю СНТ вручили памятные дипломы и подарки за выполнение договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком.

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