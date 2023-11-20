Подмосковье 20 ноября 2023, 16:07 Более 300 человек выступили на соревнованиях по спортивному контактному карате в Ногинске Телеканал «360»

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Федерация Косики карате-до объединяет более 23 регионов нашей страны. Все они приехали в Ногинск на чемпионат и первенство России по спортивному контактному карате. На стадионе «Знамя» собралось более 300 участников, которые прошли предварительный отбор в своих федеральных округах.

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Турнир длился два дня. В первый день соревновались участники в возрастной категории от семи до 15 лет. Во второй на татами вышли спортсмены в возрасте от 16 до 60 лет.

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«У нас большие планы. С учетом того, что организация не является видом спорта — сейчас проводим большую работу к признанию. Министерство спорта нас поддерживает, формируем большой пакет документов и надеемся, что в ближайшее время будет комиссия, на которой Косики карате-до признают спортивной деятельностью и видом спорта», — рассказал президент Федерации Косики карате-до России Александр Соковиков.

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Косики карате — это полноконтактное боевое искусство с использованием защитного оборудования. Оно состоит из двух частей: шлема, оборудованного защитным пластиковым щитком, и щитка-кирасы, закрывающим практически весь корпус. Правилами допускается нанесение ударов руками и ногами, а также проведение бросковой техники. Турниры по Косики карате-до проводятся в Богородском округе с 2010 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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