Подмосковье 01 декабря 2023, 12:29 Более 300 человек стали участниками слета «РосПодрос» в Красногорске Фотограф: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

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Слет «РосПодрос» объединил более 300 школьников из разных городов Подмосковья. Главной темой встречи стала личная безопасность.

Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров

«Мы собрали сегодня подростков со всех уголков Московской области, чтобы обсудить с ними очень важную тему — тему детской безопасности. Для нас это — знаковое событие. Это наш первый опыт сотрудничества с „Движением первых“ и новый виток профилактической работы с подростками», — отметила региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.

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На мероприятие пригласили экспертов поискового движения «Лиза Алерт» и школы первой помощи «Мария Мама». На интерактивных занятиях подросткам объяснили, что делать в критических ситуациях. По результатам опроса, более 89% участников усвоили материал.

Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров Пресс-служба УПР в МО Фотограф: Дмитрий Самбуров

Ксения Мишонова подчеркнула: чем больше обсуждать риски, учить реагировать и делиться реальными случаями, тем лучше это сработает на профилактику. Тогда дети поймут, что могут противостоять опасности.

«Ощущение своей собственной силы — самое важное, что мы можем дать сейчас своим детям», — добавила она.

Слеты «РосПодрос» будут проходить в Подмосковье регулярно.

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