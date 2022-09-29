Более 300 человек продолжают строительство детской больницы в Красногорске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Более 300 человек продолжают строительство детской больницы в Красногорске

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В Подмосковье проходит активное строительство новой больницы, которая станет уникальной не только для региона, но и для всей России. Там будет оказываться высокотехнологичная помощь детям, ежегодно госпиталь сможет принимать более 15 тысяч маленьких пациентов. Сейчас на работах по возведению здания задействованы более 300 рабочих и 25 единиц техники.

Строители приступили к возведению седьмого этажа здания, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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«На объекте продолжаются работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытия на всех участках здания, кладка наружных стен. Работы ведутся в две смены», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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Больниц строится в рамках национального проекта «Здравоохранения», а также по региональной программе модернизации первичного звена.

Современное комфортное здание будет состоять из десяти этажей. В нем появится новейшее диагностическое и лечебное оборудование, в том числе системы 3D-навигации для сложных операций. Для экстренных случаев откроется также симуляционный центр, который позволяет врачам и медицинскому персоналу улучшать свои знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании. Планируется, что здание получится ввести в эксплуатацию уже в марте 2024 года.

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