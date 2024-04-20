Подмосковье 20 апреля 2024, 12:07 Более 300 человек пришли на праздник труда в ДК «Пушкино» Телеканал «360»

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Праздник труда отметили в Доме культуры «Пушкино». В зале и на сцене собрались более 300 участников мероприятия.

В празднике участвовали трудовые династии и коллективы, успешно решающие производственные задачи и постоянно развивающиеся с применением эффективных технологий.

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В фойе дома культуры организовали специальную выставку продукции местных предприятий. Различные компании разного масштаба представили свою продукцию жителям района.

На мероприятии чествовали передовиков производства, лучших работников бюджетной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и искусства, также поздравили менеджеров и бухгалтеров частных организаций. Еще вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Закончилось мероприятие большим концертом с участием танцевальных коллективов и вокальных студий Пушкинского района.

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