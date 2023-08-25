25 августа 2023, 22:28
Более 300 человек посетили конференцию наставничества на Форуме педагогов Подмосковья
На Форуме педагогов Подмосковья прошла конференция наставничества. В мероприятии поучаствовали более 300 работников образования, сообщили в министерстве образования региона.
«В рамках тематической площадки прошло обсуждение движения наставничества в системе образования Московской области, механизмов адресного сопровождения педагогов, лучшего опыта работы школ по внедрению системы наставничества», — уточнили в ведомстве.
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На конференции презентовали модели наставничества, которые используют в подмосковных школах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев выступил на Форуме педагогов Подмосковья. Он озвучил рейтинг образовательных учреждений региона и наградил директоров лучших школ.
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