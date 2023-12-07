Подмосковье 07 декабря 2023, 22:23 Более 300 человек посетили форум «Приемная семья — новые возможности» в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Юбилейный форум служб сопровождения приемных семей прошел в Подмосковье под девизом «Приемная семья — новые возможности». Его посетили свыше 300 людей, объединенных одной идеей.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева выступила с приветственным словом, подчеркнув, что в Московской области более 10 тысяч семей, которые воспитывают сирот. Также в регионе работают сотни неравнодушных специалистов.

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«Это очень важная работа и серьезных труд, как для специалистов, так и для приемных родителей», — указала Людмила Болатаева.

Панельная дискуссия включала в себя темы о воспитании, подготовке ресурсных семей, семейных ценностях. Одним из спикеров выступил актер кино и телевидения Иван Охлобыстин. Он рассказал об опыте воспитания детей в многодетной семье.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы, а специалисты центра опеки семей провели выставку с лучшими достижениями и новыми подходами.

Людмила Болатаева добавила, что форум стал прекрасной возможностью отметить приемные семьи Подмосковья и лучших специалистов сферы опеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

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