Более 300 берез, лип и елей высадили в первые дни акции «Наш лес» в Истре | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Более 300 берез, лип и елей высадили в первые дни акции «Наш лес» в Истре

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Жители Истры вышли на акцию «Наш Лес. Посади свое дерево» дружной компанией, некоторые — целыми семьями, включая домашних питомцев. Каждый мог выбрать саженец себе по душе. На площадке высаживали березы, липы, ели и другие деревья.

Некоторые участники берут лопаты в руки ежегодно. Тамара Федоровна ни одну акцию не пропустила. Она признается: душа радуется, когда видишь деревья, которые посадила сама.

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«Когда я еду по городу, я говорю внукам: вот тут я посадила, и тут я. Такие акции очень люблю и приветствую их», — рассказала Тамара Калмыкова.

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Все, что нужно было сделать для участия, — это прийти. Закупаться оборудованием никому не пришлось, все необходимое для посадки выдали на месте.

«Мы предоставили инвентарь, землю, саженцы, специальное обмундирование. Вы только выходите, сажайте деревья. Эта акция осуществляется у нас ежегодно», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Истра Людмила Тодд.

И с погодой жителям повезло. Усидеть дома было просто невозможно. Людмила Яковлева считает, что провести выходной, сажая деревья, было ее лучшим решением. Помогали ей дочка и внук.

«Дома зимой будем сидеть, а сейчас благое дело делаем. Мы хотим оставить какой-то след после себя. Мы здесь живем, нам нравится здесь. У нас здесь дети растут и внуки», — рассказала Людмила Яковлева.

Более 300 молодых саженцев высадили на 11 локациях округа. Акция продлится до конца сентября. Если жители хотят, чтобы деревья росли возле их дома, они могут обратиться таким с предложением в администрацию городского округа.

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