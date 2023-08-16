Подмосковье 16 августа 2023, 20:21 Более 300 автобусов предоставили для компенсационных маршрутов по заказу ЦППК в Подмосковье в июле АО "Мострансавто"

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В июле этого года компания «Мострансавто» предоставила 315 автобусов для компенсационных маршрутов, дублирующих отмененные рейсы электропоездов из-за ремонтных работ. Наибольшее количество составов потребовалось на Савеловском направлении.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, водителям компенсационных маршрутов провели инструктажи, где представили схемы движения и расписания, а также напомнили о ПДД. Сотрудникам диспетчерских служб напомнили об оперативном регулировании работы транспорта.

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Автобусы курсировали вплоть до полного возобновления железнодорожного сообщения. В качестве проездного документа пассажиры предъявляли билеты на пригородные поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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