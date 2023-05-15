Подмосковье 15 мая 2023, 14:08 Более 30 зон отдыха благоустроили в Солнечногорске за 5 лет

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Более 30 общественных пространств благоустроили в Солнечногорске с 2018 года. Среди них зоны отдыха в городском парке, на набережной озера Сенеж и во всех территориальных управлениях округа.

В городском парке с 2018 года открыли детскую площадку, проложили дорожки и освещение, обустроили зону барбекю и восемь домиков для отдыха. Также благоустроили восемь километров набережной озера Сенеж. Там были открыты пляжи, детские и спортивные площадки, построены велодорожки, пирсы для рыбаков, амфитеатр, зоны для тихого отдыха.

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Этим летом благоустроят еще 5,2 гектара набережной озера Сенеж в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Многие жители и гости нашего округа называют озеро Сенеж одним из самых красивых мест в Подмосковье. <…> За последние годы набережная действительно преобразилась, и я уверен, что [дополнительная прогулочная зона] с арт-объектами станет излюбленным местом у горожан», — отметил председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Благодаря поддержке жителей в округе также реализовали и другие проекты. Например, экопространство около Никольского храма, фонтанный комплекс в микрорайоне Рекинцо, общественное пространство около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Поварово, пешеходная зона у монумента «Штыки» и сквер «Долголетие» в Андреевке.

До 31 мая жители Солнечногорска могут принять участие в рейтинговом голосовании и проголосовать за территорию, которую благоустроят в 2024 году. Отдать свой голос можно за одну из четырех локаций, среди которых привокзальная площадь в Поварово, яблоневый сад в Смирновке, территория на Сергиево-Посадской улице в Андреевке и около Спасской церкви в Солнечногорске.

«В этом году лидером в голосовании выступает территория у Спасской церкви. Хочу отметить, что данный участок пользуется популярностью <…> у прихожан с детьми», — рассказал руководитель солнечногорского отделения «Молодой гвардии Единой России» Евгений Кузнецов.

Волонтеры помогают жителям принять участие в голосовании. Они работают на набережной Сенежа и в торговом центре «Солнечный».

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