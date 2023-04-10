Подмосковье 10 апреля 2023, 12:07 Более 30 ж/д платформ Казанского направления отремонтируют к запуску МЦД-3

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Минтранс Подмосковья сообщил о начале ремонтов железнодорожных платформ на 14 станциях Казанского направления. К запуску МЦД-3 Крюково — Раменское в порядок приведут 32 объекта.

Платформы отремонтируют в том числе на подмосковных станциях Люберцы, Малаховка, Ильинская, Есенинская, Фабричная, Раменское и других. Работы будут проводить по очереди, с закрытием отдельных участков железной дороги.

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В планах заменить плиты перекрытия и укрепить основания платформ, уложить гранитную плитку. Для удобства пассажиров площадки оборудуют современным светодиодным освещением и интерактивной навигацией. На платформах установят новые лавки и урны, нанесут тактильно-контрастные линии для инвалидов по зрению. Завершить все работы по капитальному ремонту платформ планируется до августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в конце лета.

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