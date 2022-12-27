27 декабря 2022, 17:37
Более 30 земельных участков предоставили в Подмосковье в 2022 году для строительства церквей и храмов
В текущем году Министерство имущественных отношений Московской области передало в безвозмездное пользование свыше 30 земельных участков под строительство религиозных объектов.
Общая площадь территорий превышает 10 гектаров. В ближайшее время на них начнут строить храмы, воскресные школы, приходские дома и часовни.
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«Землю Русской православной церкви мы предоставляем, в том числе в собственность, бесплатно под объектами недвижимости, владельцем которых является церковь. Так, с начала года мы передали 23 участка общей площадью 8,7 гектара», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной колокольни в Подольске. Речь идет о воссозданной трехъярусной колокольне с храмом. Она стоит при церкви Знамения Пресвятой Богородицы.
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Строительство
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