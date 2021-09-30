Более 30 выпускников классной руководительницы из Наро-Фоминска стали учителями

Восемь выпускников 11-го «Б» наро-фоминской школы № 4 стали учителями. Их классной руководительницей была Тамила Ветрова. Всего в послужном списке потомственного педагога 35 учеников, которые пошли работать в школу.

«У меня же два дяди — директора школ, мама — учитель! Если посчитать общий педагогический стаж у моего рода — 395 лет», — говорит Тамила Ветрова.

Ребятам всегда говорю: «Вы сами сколько работаете — столько учитесь!» Потому что учитель — это такой человек, на которого дети смотрят как на человека, который поможет. И родители смотрят на учителя, что он что-то посоветует Тамила Ветрова ветеран, учитель СОШ № 4.

Источник фото: телеканал «360»

Выпускники поздравляют свою учительницу с предстоящим профессиональным праздником, причем такие встречи — настоящая традиция.

Классной руководительнице и ее ученикам есть что вспомнить. Например, спортивные и военно-патриотические состязания, флешмобы и даже поездки по городам Золотого кольца России.

«Такие встречи — мы их называем „встреча поколений“ — позволяют выпускникам вузов быстро преодолеть все неприятности, решить все проблемы при работе с детьми, преодолеть моменты неуверенности в своей работе, помогают быстро влиться в коллективы педагогов. В преддверии Дня учителя хотелось пожелать нашим ветеранам здоровья, успехов и долгих лет жизни!» — сказала начальник управления по образованию администрации Наро-Фоминского г. о. Вера Хлебникова.