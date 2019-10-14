Более 30 врачей устроились в Одинцовскую больницу за месяц. Теперь операции проводят круглосуточно

В Одинцовской центральной больнице теперь оперируют доктора наук. И это не обмен опытом: специалисты с высокой квалификацией обосновались в подмосковном Одинцове на постоянной основе. Планы грандиозные: создание центров сосудистой и онкохирургии, и даже открытие своей медицинской школы.

Доктор медицинских наук Сергей Поликарпов 16 лет трудился в Московском онкологическом диспансере. Переход в Одинцовскую больницу воспринял с удовольствием — признается, что давно хотел уехать из центра столицы. А здесь еще и есть где развернуться: раньше в одинцовской ЦРБ вообще не было онкологического отделения, и людям, у которых обнаружили опухоль, приходилось ездить на лечение в Москву.

«Первые две мои операции здесь были очень трудные и незаурядные. Мы сделали две задние тазовые эвисцерации (от латинского eviscero — извлекать внутренности — прим. ред.) по поводу рецидивных опухолей малого таза. Это было непросто, но все прошло очень хорошо», — вспоминает Сергей Поликарпов.

Источник фото: телеканал «360»

Сергею Аркадьевичу оперировать в одиночку сложно чисто физически, и себе на подмогу заведующий онкохирургией возьмет четырех докторов, правда, без ученой степени. А таких как он — светил медицины — в больнице еще два: это главный врач Игорь Колтунов и его заместитель по акушерству и гинекологии Елена Сибирская.

Доктор медицинских наук Елена Сибирская работает в Одинцовской ЦРБ пару месяцев и тоже делает ту работу, за которую еще в августе никто не брался. «Мы сейчас выполняем те объемы оперативных вмешательств — именно в гинекологии детей и подростков, — которые раньше не выполнялись. Это операции девочек при пороках развития половых органов, а также лечение аномального кровотечения пубертатного периода», — уточняет Елена Сибирская.

Выросло общее количество специалистов: только в сентябре пришло 35 новых врачей, а значит, и сил стало больше. Теперь в Одинцовской больнице можно круглосуточно делать лапароскопические операции. Это значит, что острый больной, которого привезли на скорой помощи ночью, попадет на стол немедленно. В теле пациента сделают лишь маленький разрез — в хирургии это считается небольшой победой. Но это не единственный плюс привлечения врачей с ученой степенью.

Источник фото: телеканал «360»

Главврач Игорь Колтунов рассказал, что до недавнего времени в Одинцовской ЦРБ вообще не было ни одного доктора наук. «А доктор наук — это не только человек, который имеет звание. Это человек, который известен в научном мире, известен среди своих коллег, чье мнение и опыт уже передается подрастающему поколению. И не просто повлияет, а может быть, даст нам возможность сформировать в Одинцовской больнице свою медицинскую школу», — высказал надежду Игорь Колтунов.

В 2020 году запланировано создать на базе больницы центр амбулаторной онкологической помощи, центр детской гематологии и центр сосудистой хирургии — так стационар сможет принимать в несколько раз больше больных, чем сейчас. И главное — цикличность лечения. Обратившись сюда за помощью, пациенту больше не придется искать другие клиники — лечиться он будет в Одинцове.