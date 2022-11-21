Подмосковье 21 ноября 2022, 10:00 Более 30 водолазов успешно сдали профессиональный экзамен в Одинцове

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В Одинцовском округе прошло заседание водолазной комиссии, которая проверила знания и навыки спасателей. За два дня экзаменов корочку с допуском получили 36 водолазов «Мособлпожспаса». Следующие экзамены будут в декабре. Знания проверят у руководителей службы.

Специалисты «Мособлпожспаса» прошли тестирование на знание правил по охране труда при проведении водолазных работ, собеседование с врачом спецфизиологом по методам оказания первой помощи и проверку практических навыков.

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По словам самих экзаменующихся, сложностей с ответами на билеты не возникло, ведь опыт работы у многих более 10 лет.

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После обязательного медосмотра перешли к практике, и спасатели начали погружение в учебном бассейне. На выполнение задания было отведено всего 15 минут. За этом время было необходимо найти пробоину в технике и устранить утечку, с чем экзаменуемые успешно справились.

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