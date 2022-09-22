Более 30 уголовных дел за незаконную рубку леса возбудили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 уголовных дел за незаконную рубку леса возбудили в Подмосковье с начала года

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Правоохранительные органы возбудили 34 уголовных дела по 47 случаям незаконной рубки в Московской области, зафиксированным в этом году. По 17 эпизодам виновные уже установлены.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что жители или гости региона должны помнить о том, что леса Подмосковья — защитные. Здесь допустимы только санитарные рубки, проводимые после обследования специалистами. Любые другие — это преступление.

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«Ответственность за такие деяния предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конечно, все зависит от тяжести правонарушения. Это может быть штраф, исправительные работы или даже лишение свободы с запретом занимать определенные должности», — пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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По тем фактам, где уголовные дела не возбуждены, идут проверки. В остальных случаях проводятся следственные действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию региона бесценной и призвал благоустраивать лесопарки. В ближайшие пять лет в области обновят 50 таких территорий.

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