Подмосковье 23 ноября 2022, 19:48 Более 30 участков земли выделили по проекту «Подмосковные 10 га» в Московской области

Читать 360tv в

В Московской области утвердили перечень участков, которые будут выделять сельхозпроизводителям в рамках расширения программы «Подмосковные 10 га». Число округов, участвующих в программе, с мая увеличилось с трех до 26 — в них определили участки, которые будут выдавать фермерам.

Проект «Подмосковные 10 га» действует с мая этого года, изначально его планировали реализовать в трех пилотных округах — Шатура, Серебряные Пруды и Лотошино. Сейчас число муниципалитетов-участников проекта выросло до 26, рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

«Дополнительно выделены 34 участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Их общая площадь составила более 700 гектаров. Эти земли теперь можно будет получить в безвозмездное пользование в рамках программы „Подмосковные 10 га“», — сообщил Георгий Филимонов.

Реклама

В этом году по программе уже выделено 17 земельных участков общей площадью 662 гектара, уточнил зампред.

В рамках программы «Подмосковные 10 га» фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Ее могут использовать для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, под овощеводство, пчеловодство, садоводство и растениеводство.

Программу «Подмосковные 10 га» реализуют в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».