Подмосковье 03 мая 2023, 14:53 Более 30 участков под строительство домов выставили на торги в Шаховской Комитет по конкурентной политике Московской области

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Более 30 участков для строительства жилых домов в Шаховской выставили на торги. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Лоты разместили на портале ЕАСУЗ. Всем авторизованным пользователям платформе доступна функция «Запрос на осмотр» земельного участка. После подачи заявки свяжутся и предложат удобное время для осмотра.

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Один из земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства находится в деревне Новоникольское в 147 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 14 соток. Здесь можно построить дом, производить сельхозпродукцию и разводить сельскохозяйственных животных. Рядом есть лес и водоем. Арендовать землю можно на 20 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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