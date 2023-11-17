Подмосковье 17 ноября 2023, 17:20 Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Богородском округе Комитет по конкурентной политике Московской области

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Желающие построить дом в Богородском округе могут взять в аренду один из 33 доступных земельных наделов. В 2023 году среднее количество участников в аукционах этого муниципалитета составило четыре человека на лот.

Доступные к торгам участки есть в городах Старая Купавна (пять соток) и Ногинск (пять соток). В деревнях Горки в аренду можно взять 10 соток, в Соколово — 16 соток, в Жилино — 21 сотку. На участках можно будет построить дом, гараж и вспомогательные постройки. Прием заявок по данным лотам завершится в период с 28 ноября по 16 января.

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Чтобы принять участие в аукционах, понадобится электронная подпись. Получить ее можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться с информацией по участкам можно на портале ЕАСУЗ.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.