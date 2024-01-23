Подмосковье 23 января 2024, 15:44 Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Серпухове Комитет по конкурентной политике Московской области

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Желающие построить дом в Серпухове могут приобрести участок на торгах. Землю можно не только арендовать, но и купить — такие лоты легко найти по отметке «Продажа земли».

В Комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали, что лоты на продажу можно найти в трех километрах от центра Серпухова — это участки 10 соток,10 соток, 11 соток и 12 соток. В пешей доступности вся городская инфраструктура.

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Еще больше вариантов для тех, кто готов арендовать землю. Например, есть участок в Глубокове, площадь которого 13 соток. Здесь можно построить дом, производить сельхозпродукцию и разводить животных. Срок аренды составляет 20 лет. Еще больше участков на Портале ЕАСУЗ.

В 2023 году средняя стоимость одной сотки земли в Серпухове составила 52,5 тысячи рублей в год.

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