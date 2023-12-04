Подмосковье 04 декабря 2023, 15:24 Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Щелкове Комитет по конкурентной политике Московской области

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Желающие построить частный дом в Щелкове могут взять землю в аренду через торги. В Комитете по конкурентной политике Подмосковья сообщили, что сейчас в базе предложений доступно 32 лота, площадью от пяти до 23 соток.

С января по октябрь 2023 года средняя стоимость аренды одной сотки земли в Щелкове составила 130 тысяч рублей в год. Сейчас к аукционам готовы участки на 14,9 сотки и 15 соток, расположенные в трех километрах от центра города. Также на торгах можно взять 12 соток в 1,5 километра от ж/д станции Щелково.

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Для участия в аукционе нужно получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку документы и подать заявку. Ознакомиться со всеми объектами, выставленными на торги, можно на портале ЕАСУЗ.

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