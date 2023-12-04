Подмосковье 04 декабря 2023, 15:39 Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Орехово-Зуеве Комитет по конкурентной политике Московской области

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Жители Подмосковья могут взять в аренду один из 34 земельных участков, представленных на торгах в Орехово-Зуевском городском округе. Средняя стоимость одной сотки в этом муниципалитете составляет 45 тысяч рублей в год.

В Ликино-Дулеве можно взять участок, площадью шесть соток, с начальной ценой от 217 тысяч рублей. В деревне Авсюнино для строительства дома предлагают восемь соток с начальной ценой в 65 тысяч рублей. В деревне Губино на торгах участок 15 соток с начальной ценой от 88 тысяч рублей в год.

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Получить электронную подпись для торгов можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться со всеми доступными участками можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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