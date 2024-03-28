Подмосковье 28 марта 2024, 17:49 Более 30 учащихся Королева прошли в финал всероссийской олимпиады школьников

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Участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 32 учащихся из Королева. Наукоград в финале представляют ребята из десяти школ. Первые результаты уже объявлены: четверо школьников стали призерами олимпиады по искусству.

Больше всего человек пишут олимпиаду по литературе, искусству и русскому языку. Всего в этом году во ВСОШ приняли участие более 12 тысяч детей из Королева, это почти 75% от общего числа учащихся. При этом 294 учащихся стали победителями и призерами регионального этапа, 32 прошли на заключительный.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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