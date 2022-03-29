Более 30 тысяч жителей Заречья в Ногинске обеспечат качественной питьевой водой

Новая станция водоочистки появится в северной части Ногинска. Благодаря этому 30 тысяч жителей микрорайона Заречье и остальное население города будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщили в МинЖКХ Московской области.

«Качество воды, подаваемой в систему водоснабжения города Ногинска, нестабильно и зачастую не соответствует требованиям в части превышения нормативов (мутность, запах и цвет воды). В результате проведенных лабораторных исследований выявлено превышение допустимого уровня содержания железа», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Чтобы очистка воды соответствовала нормам СанПиН, планируется провести монтаж станции водоподготовки. Она состоит из блоков грубой очистки, напорной аэрации и обезжелезивания воды. Новая станция включена в кольцевую систему водоснабжения города.

«В соответствии с техническим заданием предусматривается строительство станции очистки холодного водоснабжения пропускной способностью 10 000 кубических метров в сутки», — уточнил Велиховский.

В состав проектируемой станции водоочистки входят станция водоочистки, установка обеззараживания воды, насосная станция второго подъема, административно-хозяйственный блок, два резервуара чистой воды.

Очищенная вода будет подаваться с помощью насосной станции второго подъема с предварительным обеззараживанием ультрафиолетом и дозированием гипохлорита натрия непосредственно перед подачей в сеть.

В прошлом году проект по строительству станции прошел все необходимые согласования. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.