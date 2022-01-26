Более 30 тысяч жителей установили умные электросчетчики в Подмосковье за год
Умные электросчетчики появились уже более чем у 30 тысяч жителей Подмосковья в прошлом году. Это означает, что они перешли на интеллектуальный учет энергии.
В Минэнерго Подмосковья напомнили, что с января этого года счетчики, вышедшие из строя, будут заменять современными приборами с дистанционной передачей данных.
Чтобы это произошло, жителям нужно обратиться в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.
В 2021-м энергетики Подмосковья установили потребителям более 30 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных
Счетчики уже установили тем, кто обратился с вопросом об их замене. Интеллектуальные приборы позволят дистанционно собирать данные, замечать хищения электричества и очаги потерь.
При этом расходы на установку современного счетчика берет на себя профильная компания. Жителям Московской области уже не потребуется передавать показания прибора вручную.