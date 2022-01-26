Более 30 тысяч жителей установили умные электросчетчики в Подмосковье за год

Умные электросчетчики появились уже более чем у 30 тысяч жителей Подмосковья в прошлом году. Это означает, что они перешли на интеллектуальный учет энергии.

В Минэнерго Подмосковья напомнили, что с января этого года счетчики, вышедшие из строя, будут заменять современными приборами с дистанционной передачей данных.

Чтобы это произошло, жителям нужно обратиться в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.

В 2021-м энергетики Подмосковья установили потребителям более 30 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных Минэнерго Подмосковья.

Счетчики уже установили тем, кто обратился с вопросом об их замене. Интеллектуальные приборы позволят дистанционно собирать данные, замечать хищения электричества и очаги потерь.

При этом расходы на установку современного счетчика берет на себя профильная компания. Жителям Московской области уже не потребуется передавать показания прибора вручную.