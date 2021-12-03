Более 30 тысяч жителей Подмосковья получили газ по программе соцгазификации

Всего в Московской области газ полностью провели в 850 населенных пунктов. При этом программа социальной газификации продолжается. Об этом заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы идем по плану. На сегодняшний день уже 850 населенных пунктов Подмосковья полностью догазифицировали. Это, по сути, уже более 30 тысяч жителей», — сказал Баранов.

По его словам, по президентскому проекту уж построено 600 километров.

«По сути, за пять месяцев мы сделали тот объем, который обычно делали за год. Конечно, президентский проект придал нам всем ускорения», — отметил он.

Что касается Наро-Фоминского городского округа, то там уже 14 населенных пунктов полностью обеспечены газом, в планах догазифицировать 70 до конца 2022 года. В трех населенных пунктах сейчас ведутся работы. Однако у этого округа есть одна важная специфика.

«К сожалению, на протяжении последних лет подключение к газу именно на это территории было осложнено тем, что был дефицит на газораспределительных станциях. У нас целых четыре станции, которые принадлежат компании „Газпром“. Они были закрыты для подключения новых потребителей, потому что работали уже за пределами проектной мощности», — добавил директор «Мособлгаза».

Однако президентская программа социальной газификации решила и эту проблему. Баранов поблагодарил «Газпром» за выделение дополнительных объемов газа.

«И сейчас у нас нет никаких сомнений в том, что все населенные пункты Наро-Фоминского округа, которые вошли в проект догазификации, будут газифицированы. И проблема закрытых ГРС для президентского проекта здесь полностью снята», — заключил Баранов.

В конце ноября по программе соцгазификации газ подключили к 11-тысячному по счету дому в Московской области.