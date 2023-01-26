Подмосковье 26 января 2023, 16:27 Более 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно прошли диспансеризацию с начала года

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Жители Московской области продолжают проходить бесплатные медосмотры и диспансеризацию в 2023 году. С начала января этой возможностью воспользовались более 30 тысяч жителей региона.

«Регулярная диагностика позволяет контролировать состояние своего здоровья и, в случае обнаружения патологии, начать своевременное лечение», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она также подчеркнула, что диспансеризация позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания, патологии эндокринной системы и злокачественные новообразования на ранних этапах. В случае обнаружения у пациента патологии его направляют на углубленную диагностику.

Чтобы пройти диспансеризацию, следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на обследования можно и дистанционно — на региональном портале госуслуг или по номеру «122».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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