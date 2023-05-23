Подмосковье 23 мая 2023, 12:17 Более 30 тысяч цифровых проверок объектов культуры прошло в Подмосковье с начала года Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в Московской области контролируют состояние театров, музеев и других объектов культуры. С начала 2023 года таким образом провели более 30 тысяч проверок. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Проверки учреждений культуры в „цифре“ начались в Подмосковье в 2020 году. С тех пор 2,5 тысячи исполнителей по чек-листу в мобильном приложении оценивают состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории, качество уборки в фойе, зрительных залах, санузлах и так далее», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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По ее словам, ежемесячно в регионе проводится свыше 6,5 тысячи проверок. Результаты инспекций направляют модератору и в случае обнаружения недочетов возвращают задание на доработку.

С помощью мобильного приложения в Подмосковье контролируют не только объекты культуры, но и автовокзалы, детские площадки, парки, соцучреждения и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть вся информация о культурных событиях в регионе.

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