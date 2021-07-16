Более 30 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса в клубах «Активное долголетие»

В клубах «Активное долголетие» вакцинировались от коронавируса более 30 тысяч пожилых жителей Московской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«Более 30 тысяч жителей старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах «Активное долголетие». Записаться на процедуру достаточно просто, можно позвонить в клуб или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — отметила она.

Каклюгина уточнила, что в клубах «Активное долголетие» работают 40 пунктов вакцинации от COVID-19. Перед прививкой нужно обязательно заполнить анкету и пройти осмотр врача — как и в других пунктах вакцинации.

Она отметила, что сейчас в проекте «Активное долголетие» участвуют почти 65 тысяч жителей Московской области. Клуб следит за сохранением их здоровья и безопасности. Из-за пандемии участники могут посещать занятия в помещениях или ездить на экскурсии могут только те, кто предоставил справку о вакцинации или наличии антител.