Более 30 тысяч «кубов» мусора отправили на переработку благодаря «Мегабаку»

В 38 городских округах Московской области сейчас действуют 40 площадок «Мегабак». За время их действия собрано и отправлено на переработку более 30 тысяч кубических метров вторичного сырья. Об этом доложил министр ЖКХ Антон Велиховский во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Задача, которую мы перед собой поставили, — это внедрение системы „Мегабак“ для снижения нагрузки на существующие площадки для твердых коммунальных отходов и взаимодействия с переработчиками. Цель этой программы — напрямую, незадействуя вопросы, связанные с перегрузками КПО, отправлять ценное сырье на переработку», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Московской области открыты 40 площадок «Мегабак» в 38 разных городских округах. С их помощью удалось собрать и отправить на переработку 30 тысяч кубометров вторичного сырья. Речь идет про бытовую технику, шины, текстиль, стекло, пластик, алюминий, картон, бумагу, батарейки, лампы и градусники.

Велиховский также подчеркнул, что впервые в России провели 14 экоуроков и онлайн-экскурсий. В них участвовали свыше 600 школ и 50 тысяч учеников.

«Я хочу поблагодарить Ольгу Забралову и Ирину Каклюгину за ту работу, которую мы провели. Это действительно достаточно большой прорыв. Я сам лично проводил несколько уроков — видел, насколько востребованы они у школьников и как заинтересовано к ним относятся ребята», — заключил он.