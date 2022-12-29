Подмосковье 29 декабря 2022, 18:38 Более 30 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки

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Дорожники ликвидировали последствия снегопада, который больше суток шел в Подмосковье. В Минтрансе региона сообщили, что от наледи очистили 35,8 тысячи километров проезжей части.

«В работах принимали участие около трех тысяч единиц техники. За прошедшие сутки очистили от снега и обработали противогололедными средствами почти 36 тысяч километров дорожной сети», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В регионе создан оперативный штаб, который следит за прогнозом погоды и позволяет быстро реагировать на ситуацию. В пятницу температура в Подмосковье повысится до +2 градусов, будут небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона, в том числе и очистки улиц и дворов от снега. Органы власти взаимодействуют с населением на личных встречах и через онлайн-платформы.